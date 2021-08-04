Yardım çağrısı ünlüleri ikiye böldü!

Söz yazarı ve şarkıcı Şehrazat ile oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Hazal Kaya, sosyal medya üzerinden tartıştı. Şehrazat, Türkiye’nin birçok farklı bölgesinde çıkan yangınlar için başlatılan yardım çağrısına karşı olduğunu söyledi ve “Bu yurtdışı çağrısı ağırıma gitti! Ülkem, bu acziyete düşecek ülke değildi. Ordumuzun teçhizatı yetersiz değil” dedi. Farah Zeynep Abdullah, sanatçının sözlerine “Hayvanlar, doğa perişan, onur için yaşamak ne alaka” diye tepki gösterdi.

"CAYIR CAYIR YANAN CANLAR GİTSİN ZORUNUZA"

İkinci bir tepki de Hazal Kaya’dan geldi. Kaya, tepkisini “Bütün ülkeler bu gibi büyük felaket zamanlarında diğer ülkelerden yardım isterler. Cayır cayır yanan canları izlemek gitsin zorunuza. Bir ağaç, bir köy, bir hayvan daha kurtulsun da kim ne derse desin bizim için” sözleriyle dile getirdi.

Bu tartışmaya daha sonra birçok ünlü dahil oldu. Kimi Şehrazat’ı desteklerken kimi de yardım çağrısının gerekli olduğunu vurguladı.

NİLGÜN BELGÜN: YARDIMI DEVLET İSTER

Nilgün Belgün konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yardımı diplomatik yollarla devlet ister başka devletlerden. Halk kendi aralarında birlik ve beraberlik içinde yardımlaşır. Ama yabancı devletlerden halkın yardım istemesi Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni zedeler diye düşünüyorum.”

ALEYNA TİLKİ: KİMSE KİMSENİN DÜŞÜNCESİNE KARIŞMASIN

Aleyna Tilki fikir ayrılıklarına saygı duyulması gerektiğini belirtti: “Siyaset adı altında ülkem paramparça oldu. Böylesine vatanımız toprağımız zarar görürken bile bölünüyoruz. Kimse kimsenin yardım çağrısına ya da tam tersi düşüncesine karışmasın lütfen. Enerjinizi duanızı temizleyin.”

NİLÜFER: BENİM İÇİME SİNMEDİ

Nilüfer, yardım çağrısına karşı çıktı: “Türkiye’nin dünyaya karşı böylesine aciz durumda görünmesi benim milli duygularımı yaralıyor. Benim içime sinmedi ve paylaşmadım. Bunu yapacaksa diplomatik yollarla devlet yapmalıdır.”

"BİZ BİZE YETERİZ"

Erhan Yazıcıoğlu da Şehrazat’ı destekleyen isimler arasında yer aldı: “Güzel ülkemin iyi insanları. Bu zor günlerde dışarıya el açarak zavallılığımızı acizliğimizi göstererek hiçbir yere varamayız. Biz bize yeteriz. Bu ülke bizim. Bu zayıflığımızı bizden daha büyük ülkelere göstererek, medet umarak hiçbir yere varamayız.”

"BAŞIMIZDA DEVLETİMİZ VAR"

Mehmet Ali Erbil, yardım çağrısına karşı olduğunu açıkladı: “Kimseye ihtiyacımız yok. Başımızda devletimiz var.”

BİRLİK ZAMANI

Serkan Çağrı, yardım çağrısında bulunanları şu sözlerle uyardı: “Zaman birlik zamanıdır. Yanan yüreklerimize çareyi yine biz buluruz. Yardım çağrısı normaldir. Sadece yaşadıklarımızı fırsat bilip bizleri oyunlarına alet etmek isteyenlere karşı dikkatli olalım. Ormanlarımızı yakarak işe başlayan zihniyetin bizlere her türlü zararı vermek için planlar yapması olasıdır!”

DEMET AKALIN O TEYZEYİ BULDU

Yangın mağdurları için yardım kampanyaları düzenleyen Demet Akalın, Antalya Manavgat’taki yanan evinin bahçesinde uyurken çekilen görüntüleri sosyal medyaya düşen 87 yaşındaki Fatma Öksüzoğlu’na ulaştı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran şarkıcı, “Teyzemi buldum. Evini döşemesi, yatağı bizden” ifadelerini kullandı. Öksüzoğlu’nun Alzheimer hastası olduğu da öğrenildi.



