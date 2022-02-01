Yardım geldi: ABD askerlerinden Ukrayna askerine roketatar eğitimi

Rusya'nın sınırdaki askeri yığınağı devam ederken Ukrayna tarafı da savunma birliklerinin eğitimine son sürat devam ediyor. Ülkede sivillere temel savunma taktikleri öğretilirken bir yanda da ordu yeni silahlar için eğitim alıyor. ABD tarafından askeri yardım sevkiyatlarının bir parçası olarak gönderil m141 roketatarları için ABD askerleri Ukrayna ordusuna eğitim verdi. ABD Florida Ulusal Muhafızları'nın ülkenin Polonya sınırı yakınlarındaki Lviv kentinde verdiği bu eğitime ait görüntüler yayınlandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan görüntülerde askerlerin eğitimlerini tam teçhizatlı bir şekilde yaptığı da dikkatlerden kaçmadı.

MOSKOVA'YA MESAJ

Bu görüntülerin paylaşılması Moskova'ya bir mesaj olarak algılanırken, askeri uzmanlar bu görüntülerin ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğini bir kez daha net bir şekilde ifade ettiğinin altını çizdi.

SERT TARTIŞMA

Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, ABD yönetiminin çağrısıyla yaptığı ve Moskova'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağının ele alındığı toplantısında Rus ve Amerikalı temsilciler arasında sert tartışmalar yaşandı.

ABD'nin BM Güvenlik Konseyi Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-Greenfield, askeri hareketliliğin onlarca yıldır Avrupa'da görülen en büyük yığınak olduğunu söyledi.

Rus Büyükelçi ise, ABD'yi histeriyi körüklemek ve Rusya'nın iç işlerine kabul edilemez bir müdahalede bulunmakla suçladı.

30 BİN ASKER İDDİASI

ABD’nin talebi üzerine Ukrayna-Rusya arasındaki krizi görüşmek üzere toplanan Birlemiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde konuşan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın şubat ayı ortasına kadar Belarus topraklarındaki askeri varlığını 30 bine çıkarmayı planladığını iddia etti.

YIKICI YAPTIRIM KARARI

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, siber saldırılar da dahil olmak üzere Rusya'nın Ukrayna'da halihazırda gerçekleştirdiği eylemlere bazı cezalar verilebileceğini, ancak Moskova'nın işgal etmesi durumunda 'Rusya'yı ezecek yıkıcı yaptırımlar' olacağını belirtti.







