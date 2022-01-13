Yardım parasıyla Tesla milyoneri

ABD’nin Oregon eyaletinde Andrew Aaron Lloyd (51) pandemide dağıtılan yardım fonlarına başvurdu. Kendini işveren olarak gösterdi ve farklı işletmeler adına birçok kez yardım paketinden faydalandı. 2020’den itibaren 3.4 milyon dolar yardım toplayan Lloyd, bu paraları Tesla hisseleri alarak değerlendirdi. Lloyd, aldığında 114 dolar olan hisse değerleri sürekli arttı.

18 MİLYON DOLAR

Lloyd, tam 15 bin 740 hisse aldı. 18 milyon dolarlık servet edindi. 25 gayrimenkul yatırımı yaptı. Maliyenin ağına takılan Lloyd, yakayı ele verdi. Parasına el konuldu. Dört yıl hapis cezasına ve 4 milyon dolar tazminata mahkum edildi.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın hisseleri, 2020’de yüzde 758 değerlenmişti.