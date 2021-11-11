İlçenin Çat köyünde saat 14.00 sıralarında cep telefonu ile selfie çeken Saniye Kaplan, dengesini kaybederek yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, AKUT, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı kadını kurtarmak için çalışma başattı.

Bu sırada Çamlıhemşin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş T.K.’nın kullandığı 53 JAA 146 plakalı askeri kamyonet, ambulansa yol vermeye çalışırken, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kadını yola çıkaran ekipler, ardından askerin yardımına koştu. Ekiplerce yola çıkarılan yaralı kadın ve asker ambulanslarla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Arzu ERBAŞ- Rukiye MEYVECİ/ÇAMLIHEMŞİN (Rize) (DHA)



