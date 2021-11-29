Yargı dizisinin 11. bölümü 28 Kasım Pazar akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisinin karşısına çıktı. Bir yanda birbirinden karmaşık olaylar yaşanırken, diğer yandan Ceylin’in Ilgaz’a olan itirafı izleyicileri ekranlara kilitledi. İşte, Kanal D ekranlarının rekortmen dizisi Yargı’nın son bölümünü tek parça izleyebileceğiniz bağlantı…

YARGI’NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ilgaz ve Ceylin bir yandan Engin’in tehditleri, bir yandan da tarafları oldukları davayla uğraşırken; geçmişlerinin bağlandığı düğüm yeniden karşılarına çıkar. Bu durum onları acımasız bir “keşke”nin kucağına bırakırken; artık ikisini de çok zor tercihler beklemektedir.

Engin'in intikam planlarının aktörlerinden biri olan Pars davetsiz bir misafirin gelmesiyle şaşırır. Engin'in avukatı Pars'a yıllar önce Neva'nın tayin olmak için yaptığı anlaşmanın belgelerini gösterir. Pars seçim yapmak zorunda kalır.

Zafer'in ortadan kaybolması herkesin dikkatini çekmiştir. Erguvan ailesi bu olayın peşine düşer. Karakola giden aileyi ise Metin komiser görür. Ancak olaylar artık kontrol kısmından çıkmıştır. Ceylin haberi alır almaz, babasını bulmak için büyük mücadele vermeye başlar.

Masasına bırakılan not Eren'in aklını oldukça karıştırmıştır. Yıllar önce yaşadığı ilişkiden bir kızı olduğu iddiası oldukça sarsıcı olmuştur. Eski sevgilisi Özlem bu durumu inkar etse de Eren'i içi rahat etmez ve gizlice aldığı örnekle babalık testi yaptırır.

Aralarındaki gel gitlerden oldukça sıkılan ve kendini yorgun hisseden Ceylin sonunda Ilgaz'a açılmaya karar verir. Hislerini söyleyen Ceylin ise Ilgaz'ın açıklamasıyla sarsılacaktır.

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İŞTE CEYLİN'İN ILGAZ'A AŞKINI İTİRAF ETTİĞİ SON SAHNE