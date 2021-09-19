Magazin Yargı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Ceylin'e büyük şok! Derinden sarsılıyor

Yargı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Ceylin'e büyük şok! Derinden sarsılıyor

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Yargı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Ceylin'e büyük şok! Derinden sarsılıyor

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Yargı dizisi daha ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. İlk bölümün hemen ardından dizinin ikinci bölüm fragmanı büyük merak uyandırdı. Yargı 2. bölüm fragmanı yayında. İşte detaylar..

19 Eylül 2021, Pazar 22:22 Son Güncelleme:
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Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve daha birçok başarılı oyuncuyu kadrosunda bir araya getiren Yargı dizisi daha ilk bölümüyle sezonun en çok konuşulan projeleri arasına girdi.

CEYLİN'E BÜYÜK ŞOK!

Yargı 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Ceylin öğrendiği gerçek karşısında derinden sarsılıyor.

Ilgaz, Çınar'ı savunması için Ceylin'i seçmiştir. Ancak öldürülen kişinin kimliği öğrenilince Ceylin hayatının şokunu yaşar. Şimdi Ceylin bir zor bir karar vermek zorundadır. 


Yargı yeni bölümüyle 26 Eylül Pazar 20.00'de Kanal D'de!

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