Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve daha birçok başarılı oyuncuyu kadrosunda bir araya getiren Yargı dizisi daha ilk bölümüyle sezonun en çok konuşulan projeleri arasına girdi.

CEYLİN'E BÜYÜK ŞOK!

Yargı 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Ceylin öğrendiği gerçek karşısında derinden sarsılıyor.

Ilgaz, Çınar'ı savunması için Ceylin'i seçmiştir. Ancak öldürülen kişinin kimliği öğrenilince Ceylin hayatının şokunu yaşar. Şimdi Ceylin bir zor bir karar vermek zorundadır.





Yargı yeni bölümüyle 26 Eylül Pazar 20.00'de Kanal D'de!



