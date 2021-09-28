Yargı dizisinin 2. bölümü yine milyonlarca izleyiciyi Kanal D ekranlarına kilitledi. Ceylin’in bir yandan Çınar’ı savunmak istemezken, bir yandan da delillerden uzak kalmamak için bu göreve devam etme konusunda kararsızdır. Diğer yandan hem Ilgaz hem de Ceylin, ortaya çıkan delillerle kardeşlerinin hiç de tanıdıkları gibi olmadıkları gerçeğiyle yüzleşmeye başlar. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kanal D Yargı 2. bölüm full izleme ekranı

YARGI’NIN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ceylin ve ailesi kızlarının ölüm haberiyle büyük bir yıkım yaşar. Ceylin, annesinin, babasının, ablasının ve herkesin acısına göğüs germek, kendi acısını yaşamak ve kardeşinin katilini bulmak için kanının son damlasına kadar savaşmak görev edinir.

Kız kardeşinin cansız bedenini gören Ceylin, hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya kalır. Ya yüreğine düşen bu acıya kendini bırakacak ve acıya boğulacaktır ya da savaşacaktır. Ceylin için her iki yol da imkansızlıklarla doludur. Çünkü baş şüpheli olan Çınar’ı savunmak artık mümkün değildir. Savunmadığı takdirde ise delillerden uzak kalacaktır. Bu nedenle Ceylin hayatının en zor kararını vermek zorunda kalır.

Ilgaz ise kardeşi Çınar’ın bu cinayeti işlemediğine inanır ancak kardeşinin bir yerde yalan söylediğine de emindir. Ortaya çıkan her kanıtla birlikte listeye yeni bir şüpheli eklenmektedir. Sorular giderek artarken, Ceylin de Ilgaz da önlerine gelen her delille çok iyi tanıdıklarını düşündükleri kardeşlerinin, hiç de zannettikleri kişiler olmadığı gerçeğiyle yüzleşmeye başlar. Katili bulmak için yürüdükleri yolda değerleri ve inançları sınanmaya devam edecektir. Üstelik ikisini de çok büyük bir darbe beklemektedir.

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YARGI'NIN 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yargı'nın 3. bölüm fragmanı yine nefes kesici bir bölümün olacağına dair ipuçları veriyor. Fragmanda, arabada bulunan fotoğraf ortalığı karıştırıyor. Ceylin'in kardeşi İnci ile Ilgaz'ın babası Metin'in samimi fotoğrafı sonrası olay arapsaçına dönüyor. Ceylin, Ilgaz'a sert tepki verirken kafası karışan Ilgaz soluğu babasının yanında alıyor. Gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan Ilgaz, babası Metin'e fotoğraftaki durumu soruyor.



