Yargı dizisinin heyecan dolu 3. bölümünün ardından, dizinin 4. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Pazar akşamı yayınlanan dizisinin son bölümünde, kardeşi Neva'nın intikamını almak için Ilgaz’ı sıkıştırmak isteyen Pars, Çınar’ın tutuklu yargılanması için harekete geçti. Hem Ceylin hem de Ilgaz, bir yandan katilin kim olduğunu bulmaya çalışırken, Çınar’ın da tutuksuz yargılanması için uğraştı. İşte, kaçıranlar için Kanal D, Yargı 3. bölüm full izleme bağlantısı ve 4. bölüm fragmanına dair gelişmeler…

YARGI’NIN 3. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ceylin’in İnci’nin arabasında bulduğu Metin ile yan yana çekilmiş fotoğrafı Ilgaz ile arasındaki hassas dengenin yeniden zorlanmasına yol açar. Ilgaz, gördüğü fotoğrafla büyük şoka uğrar.

Bir yandan babasının söylediği yalanın yarattığı sarsıntıyı atlatmaya çalışırken, Ceylin de İnci’nin katilini bulmak için hem kendinin hem de Eren ve Ilgaz’ın sınırlarını zorlamaya başlar.

Bu durum, aynı zamanda yavaş yavaş Pars’ın dikkatini çeker.

Kardeşi Neva’nın intikamını almak isteyen Pars aynı zamanda içten içe de Ilgaz’ı hata yapmaya zorlamak için Çınar’ı tutuklu yargılatmaya kararlıdır. Diğer yandan Ceylin de Çınar’ı savunduğunu ailesinden saklamak zorundadır.

Ceylin ve Ilgaz bir yandan gerçek katili bulmaya çalışırlarken, bir yandan da Çınar’ın tutuksuz yargılanması için çalışırlar. Fakat, Zafer ve Pars yüzünden ikisi de oldukça sıkışmış durumdadır.

Cinayetin ve İnci’nin herkesten sakladığı hayatının üzerindeki sır perdesi kalktıkça hem Ceylin hem de Ilgaz kendilerini hiç beklemedikleri dönemeçlerde savrulurken bulacak, ikisi de ailelerinin hiç bilmedikleri sırları olduğunu git gide daha da sarsan acı deneyimlerle öğrenmek zorunda kalacaklardır.

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YARGI’NIN 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yargı, 3. son bölümü ile yine milyonlarca izleyiciyi Kanal D ekranlarına kilitlerken, 4. Bölüm fragmanı da dizisinin sona ermesinin hemen ardından araştırılmaya başlandı. Ancak şu an için Yargı’nın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin 4. Bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizde bulabilirsiniz.