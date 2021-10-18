Magazin Yargı 5. bölüm full izle: Kanal D Yargı son bölüm tek parça izle: Katilin kim olduğu ortaya çıkıyor!
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Yargı 5. bölüm full izle: Kanal D Yargı son bölüm tek parça izle: Katilin kim olduğu ortaya çıkıyor!

Yargı 5. bölüm full izle: Kanal D Yargı son bölüm tek parça izle: Katilin kim olduğu ortaya çıkıyor!

Magazin

Yargı 5. bölüm full izle: Kanal D Yargı son bölüm tek parça izle: Katilin kim olduğu ortaya çıkıyor!

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı 5. bölümüyle yine izleyenleri büyüledi. İnci’nin katilinin kim olduğuna ilişkin araştırmalar tüm hızıyla devam ederken, şüpheli listesi uzamaya başladı. Bunun sonunda Ilgaz tuzak kurarak Ceylin’le birlikte katilin ortaya çıkmasını beklemeye başladı. İşte, katilin kim olduğunun belli olacağı Yargı’nın 5. bölümü ve Kanal D Yargı 5. bölüm full izleme linki…

18 Ekim 2021, Pazartesi 22:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun muhteşem performansları ve sürükleyici hikayesiyle son dönemlerin en dikkat çekici yapımı olan Yargı’nın 5. bölümü 17 Ekim Pazar akşamı izleyenlerine soluksuz dakikalar yaşattı. Çınar cezaevinde saldırıya uğrarken, Ilgaz’ın kurduğu tuzak da katilin kim olduğunu ortaya çıkardı İşte izleyemeyenler için Kanal D Yargı 5. bölüm full izleme bağlantısı ve Yargı’nın son bölümünde yaşananlar…

YARGI’NIN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Zafer kızı Ceylin’i evden atar ancak bu hareket Ceylin’in durdurmaya yetmez ve kardeşi İnci’nin katilini aramaya devam eder, Ilgaz ile birlikte kendini yeni olayların içinde bulur.

İnci'nin küpesinin Yektaların evinde çıkınca gözleri oraya çevrilir. Ilgaz da Yekta'nın oğlu ve Ilgaz'ın iş arkadaşı Engin'den şüphelenmeye başlar. Ancak Ceylin, Ilgaz’ın Engin'den şüphelenmesini yanlış bulmaktadır. Bunun üzerine Ilgaz, Ceylin'e bir fikir sunarak iddiasını gerçekleştirme önerisinde bulunur.

Ilgaz ve Ceylin bir tuzak kurar ve katili yakalamayı beklemeye başlar.

Dışarıda bunlar yaşanırken, Çınar da cezaevinde çok kötü bir olay yaşar. Babası Metin'in yakaladığı bir suçlu intikam duygularıyla Çınar’ı gözlemektedir. Fırsatını bulduğu anda saldırır, bu arada Çınar ilk hamleden kurtulur ve boğuşmadan galip çıkar. Ancak adam yanında getirdiği delici aleti Çınar'a saplar. Metin ve Ilgaz olayı öğrendiklerinde büyük bir şok yaşar ve hemen cezaevine giderler. Metin gözyaşları içinde oğlundan gelecek iyi haberi bekler.

KANAL D YARGI’NIN 5. BÖLÜMÜNÜ FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

Yazarlarımızdan
Bekir Saçar
Açık havada yemek ziyafeti
Bekir Saçar
Hande Kazanova
18 Ekim haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
18 Ekim haftasına astrolojik bakış: Tam yol ileri!
Öner Döşer
Filiz Özkol
18 Ekim 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Hataları gördük, dersleri aldık!
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Kadın golfçüler sahada
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Ayrılmalıyız artık
Mehmet Coşkundeniz
Suna Akyıldız
Fuar müthiş ulaşım kötü
Suna Akyıldız
Yasemin Candemir
Genç görünmenin sırrı “Gözünüzde” saklı!
Yasemin Candemir
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Yeni nesil prensesler cesaretin ve iyiliğin peşinde
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Karanlıkta sevişmek!
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Deniz Akkaya savcılığa başvurdu! "Korkudan işe gidemiyorum"