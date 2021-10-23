Yargı’nın 6. bölüm fragmanı bu hafta yaşanacaklar hakkında büyük ipuçları veriyor. Ceylin ve Ilgaz İnci’nin katili bulurken, Çınar’ın da cinayet gecesi nerede olduğu ispatlanınca genç adam özgürlüğüne kavuşuyor. Ancak Ceylin’in babası Zafer kızının intikamını almak için elinde silahla Çınar’ın karşısına çıkıyor. İşte heyecan dolu Yargı 6. bölüm 2. fragmanı





YARGI’NIN 6. BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

En yakın arkadaşı Engin’in kardeşinin katili olduğunu öğrenen Ceylin, büyük bir yıkım yaşarken aynı zamanda büyük bir öfke de duyar. Engin’in kardeşinin cenazesinde bulunması, İnci’nin tabutunu taşıması ve Ceylin acı çekerken, hiçbir şey olmamış gibi davranması Ceylin’i deli eder.

Ceylin öfkeden kudurmaktadır ancak Engin'in katil olduğunu kanıtlayabilmek için yeterli delillerin oluşturulması ve ona bu durumu hissettirmemeleri için Ceylin’i sakinleştirme görevi Ilgaz’a düşer.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, diğer yandan da Çınar’ın cinayet gecesi nerede olduğu kesinleşir ve bu bilginin ardından genç adam serbest kalır. Ceylin katilin kim olduğunu bilse de anne ve babası gerçek katilin kim olduğunu bilmedikleri için Çınar’ın katil olduğundan emindirler ve kızlarının katilinin serbest kalması acılarının daha da dayanılmaz olmasına neden olur. Ceylin’in babası Zafer kızının intikamını almak için elinde silahla Çınar’ın karşısına çıkar.

YARGI’NIN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Zafer kızı Ceylin’i evden atar ancak bu hareket Ceylin’in durdurmaya yetmez ve kardeşi İnci’nin katilini aramaya devam eder, Ilgaz ile birlikte kendini yeni olayların içinde bulur.

İnci'nin küpesi Yektaların evinde çıkınca gözleri oraya çevrilir. Ilgaz da Yekta'nın oğlu ve Ilgaz'ın iş arkadaşı Engin'den şüphelenmeye başlar. Ancak Ceylin, Ilgaz’ın Engin'den şüphelenmesini yanlış bulmaktadır. Bunun üzerine Ilgaz, Ceylin'e bir fikir sunarak iddiasını gerçekleştirme önerisinde bulunur.

Ilgaz ve Ceylin bir tuzak kurar ve katili yakalamayı beklemeye başlar.

Dışarıda bunlar yaşanırken, Çınar da cezaevinde çok kötü bir olay yaşar. Babası Metin'in yakaladığı bir suçlu intikam duygularıyla Çınar’ı gözlemektedir. Fırsatını bulduğu anda saldırır, bu arada Çınar ilk hamleden kurtulur ve boğuşmadan galip çıkar. Ancak adam yanında getirdiği delici aleti Çınar'a saplar. Metin ve Ilgaz olayı öğrendiklerinde büyük bir şok yaşar ve hemen cezaevine giderler. Metin gözyaşları içinde oğlundan gelecek iyi haberi bekler.