Yargı 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Ceylin çok zor durumda

Ilgaz'ın katilin ortaya çıkması için kurduğu plan işler ve Engin, tuzağa düşen isim olur. İnci'nin katilinin Engin olduğunu öğrenen Ceylin'i artık kimse tutamaz. Ceylin, Engin'e karşı yaptığı hamlede ise nezarete atılır.

İnci'nin katilinin Engin olduğunu öğrenen Ceylin ne yapacak?

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