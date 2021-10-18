Yargı 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Ceylin çok zor durumda
Kanal D’nin, Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in başrollerini paylaştığı, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı'nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı. İnci'nin katilinin Engin olduğunu öğrenen Ceylin ne yapacak?
18 Ekim 2021, Pazartesi 00:27 Son Güncelleme:
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Ilgaz'ın katilin ortaya çıkması için kurduğu plan işler ve Engin, tuzağa düşen isim olur. İnci'nin katilinin Engin olduğunu öğrenen Ceylin'i artık kimse tutamaz. Ceylin, Engin'e karşı yaptığı hamlede ise nezarete atılır.
İnci'nin katilinin Engin olduğunu öğrenen Ceylin ne yapacak?
Yargı yeni bölümüyle Pazar 20.00'de Kanal D'de!
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