Yargı’nın 7. Bölümünde düğümler yavaş yavaş çözülürken, diğer yandan da yeni düğümler oluşmaya başladı. Son bölümde Ceylin ve Ilgaz’ın evliliğinin ortaya çıkmasıyla Pars büyük bir şoka uğrarken, yeni bölümde bu meseleyi iyice hırsa dönüştürdü. Zafer ise İnci’nin katili zannettiği Çınar’ın karşısına çıkarak geri dönülmez bir olaya imza attı. İşte, Yargı’nın 7. Bölümünü full izleme bağlantısı ve son bölümde olanlar…

YARGI’NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ilgaz ve Ceylin, Engin'in kullandığı arabayı bularak dosyada büyük bir adım attı.

Ceylin ve Ilgaz’ın evlilik haberi, Pars ve Neva’yı hayal kırıklığına uğratır. Pars, soruşturmanın tıkanmasından hiç memnun değildir, üstelik onun da kardeşi Neva gibi kalbi kırılmıştır. Pars soruşturmanın peşini bırakmamaya, bunu yaparken de inanmadığı bu evliliği ikisinin başına bela etmeye kararlıdır.

Zafer, Çınar’a çektiği silahla intikamı için geri dönüşsüz bir yola girmek üzeredir.

Ceylin, kardeşinin katili olan Engin karşısında hiçbir şey yokmuş gibi davranmakta artık iyice güçlük çekmektedir. Ceylin ve Ilgaz, kimseye belli etmeden Engin’i tutuklu yargılatmanın yollarını ararken yeni risklere girerler. Ancak bir yandan oğlunu temize çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapan Yekta’dan hızlı olmak, bir yandan da her an önlerine engel olabilecek Pars’la mücadele etmek zorundadırlar.

Engin'i suçlayacak olan delil bulunduktan sonra Ceylin soluğu Engin'in yanında alır. Engin, ofiste içmektedir. Ceylin yavaş yavaş konuya girmeye başlar. Engin, konuşmanın nereye varacağını anlayınca ağlamaya başlar. Ceylin vites büyüterek Engin'i kanırtmaya devam eder.

