Magazin Yargı son bölüm tek parça izle: Yargı 9. bölüm full izle Kanal D

Yargı son bölüm tek parça izle: Yargı 9. bölüm full izle Kanal D

Magazin

Yargı son bölüm tek parça izle: Yargı 9. bölüm full izle Kanal D

Yargı dizisinin 9. bölümü 14 Kasım Pazar akşamı Kanal D izleyenlerinin nefeslerini kesti. Sonunda hakim önüne çıkan Engin, cinayeti işleyenin Yekta olduğunu söyledi ve olay bir anda karmaşık bir hal aldı. İşte, izleyenleri şaşkına çeviren gelişmelerin yaşandığı Yargı dizisinin son bölümünü tek parça izlemek isteyenler için Kanal D bağlantısı…

16 Kasım 2021, Salı 10:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yargı 9. bölüm full izle araştırmaları, dizinin son bölümünü canlı olarak izleyemeyenler tarafından yoğun şekilde yapılıyor. Bir yandan Engin’i tutuklama çalışmaları devam ederken, diğer yandan Ilgaz ve Ceylin arasında yaşanan yakınlaşma Kanal D seyircileri tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Yargı dizisinin son bölümü…

YARGI’NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Engin’in mahkemede İnci’nin katilinin Yekta olduğunu söylemesinin ardından Ilgaz ve Ceylin acil bir biçimde harekete geçmeleri gerektiğini fark eder. Yekta ve Pars arasından büyük bir mücadele başlar. Pars, Yekta’nın suçlanmasının ardından kendisiyle ilgili büyük ve önemli bir sırrın açığa çıkması ihtimaliyle karşı karşıya kalır ve engel olabilmek adına her zamankinden çok farklı bir tavır gösterir.

Ceylin ve Ilgaz, Engin'in tutuklanması için sağlam bir delil bulmak için zorlu bir mücadele verirken, bu mücadele esnasında birbirlerine duygusal anlamda daha da yaklaşır.

Öte yandan Metin kaybolan Zafer’in cesedini bulmaya çalışmaktadır ve beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Çınar'ın suçsuz olduğunu öğrenen Aylin ve Gül, büyük bir pişmanlık yaşar. Gül, Ceylin'e nasıl büyük bir haksızlık yaptıklarını fark etse de ilk önce Çınar'dan özür dilemeye gider. Ilgaz'ın yaptığı plan ise yarar ve olay yerinde Engin'in tutuklu yargılanması için çok sağlam bir kanıt bulunur.

YARGI’NIN 9. BÖLÜMÜNÜ FULL İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN 

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Oğlan bizim kız bizim
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Sevgilim çok zengin ilişkimiz yürür mü?
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
15 Kasım haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
15 Kasım haftasına astrolojik bakış: Tutulmalar başlıyor!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Alişan'a mesaj!
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Çünkü kadın öldürmek kolay, niye yapmasınlar?!
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Anksiyete ve depresyon vakalarında Avrupa'da birinciyiz
Funda Duru
Uğur Alkapar
Z kuşağı listelerde
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Partnerinizle konuşun
Gökçen Erdoğan
Yasemin Candemir
Doğru ortam hazırlanırsa yaratıcılık geliştirilebilir!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Berk Atan, Selin Yağcıoğlu'nu öpücüklere boğdu