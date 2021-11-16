Yargı 9. bölüm full izle araştırmaları, dizinin son bölümünü canlı olarak izleyemeyenler tarafından yoğun şekilde yapılıyor. Bir yandan Engin’i tutuklama çalışmaları devam ederken, diğer yandan Ilgaz ve Ceylin arasında yaşanan yakınlaşma Kanal D seyircileri tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Yargı dizisinin son bölümü…

YARGI’NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Engin’in mahkemede İnci’nin katilinin Yekta olduğunu söylemesinin ardından Ilgaz ve Ceylin acil bir biçimde harekete geçmeleri gerektiğini fark eder. Yekta ve Pars arasından büyük bir mücadele başlar. Pars, Yekta’nın suçlanmasının ardından kendisiyle ilgili büyük ve önemli bir sırrın açığa çıkması ihtimaliyle karşı karşıya kalır ve engel olabilmek adına her zamankinden çok farklı bir tavır gösterir.

Ceylin ve Ilgaz, Engin'in tutuklanması için sağlam bir delil bulmak için zorlu bir mücadele verirken, bu mücadele esnasında birbirlerine duygusal anlamda daha da yaklaşır.

Öte yandan Metin kaybolan Zafer’in cesedini bulmaya çalışmaktadır ve beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Çınar'ın suçsuz olduğunu öğrenen Aylin ve Gül, büyük bir pişmanlık yaşar. Gül, Ceylin'e nasıl büyük bir haksızlık yaptıklarını fark etse de ilk önce Çınar'dan özür dilemeye gider. Ilgaz'ın yaptığı plan ise yarar ve olay yerinde Engin'in tutuklu yargılanması için çok sağlam bir kanıt bulunur.

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