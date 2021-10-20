Yargı dizisi ile ilgili flaş iddia! Ünlü isim başrolü kabul etmemiş
Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy'un reyting rekortmeni Yargı dizisinde rol almayı reddettiği ortaya çıktı.
20 Ekim 2021, Çarşamba 19:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kalan D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı hakkında ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı dizi için ilk teklifin Çağatay Ulusoy'a gittiği öğrenildi.
Bir süredir dijital platformlarda yayınlanan projelerde rol alan ve şimdilerde Yeşilçam dizisinde oynayan Çağatay Ulusoy'un Yargı'yı tek sezonluk bir iş olduğu için reddettiği ileri sürüldü.