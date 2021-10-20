Magazin Yargı dizisi ile ilgili flaş iddia! Ünlü isim başrolü kabul etmemiş

Yargı dizisi ile ilgili flaş iddia! Ünlü isim başrolü kabul etmemiş

Magazin

Yargı dizisi ile ilgili flaş iddia! Ünlü isim başrolü kabul etmemiş

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy'un reyting rekortmeni Yargı dizisinde rol almayı reddettiği ortaya çıktı.

20 Ekim 2021, Çarşamba 19:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kalan D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı hakkında ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı dizi için ilk teklifin Çağatay Ulusoy'a gittiği öğrenildi.

Bir süredir dijital platformlarda yayınlanan projelerde rol alan ve şimdilerde Yeşilçam dizisinde oynayan Çağatay Ulusoy'un Yargı'yı tek sezonluk bir iş olduğu için reddettiği ileri sürüldü.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
20 Ekim 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Çıkaramadığım ünlüler
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Aşık olduğumuzu nasıl anlarız?
Mehmet Coşkundeniz
Bekir Saçar
Açık havada yemek ziyafeti
Bekir Saçar
Hande Kazanova
18 Ekim haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
18 Ekim haftasına astrolojik bakış: Tam yol ileri!
Öner Döşer
Şirin Sever
Hataları gördük, dersleri aldık!
Şirin Sever
Suna Akyıldız
Fuar müthiş ulaşım kötü
Suna Akyıldız
Yasemin Candemir
Genç görünmenin sırrı “Gözünüzde” saklı!
Yasemin Candemir
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Yeni nesil prensesler cesaretin ve iyiliğin peşinde
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Karanlıkta sevişmek!
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Emre Aşık, "Beni öldürmek istediler"