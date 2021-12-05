Magazin Yargı dizisi neden yok? Yargı bu akşam var mı, yayınlanacak mı?

Yargı dizisi neden yok? Yargı bu akşam var mı, yayınlanacak mı?

Magazin

Yargı dizisi neden yok? Yargı bu akşam var mı, yayınlanacak mı?

Kanal D ekranlarında Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nin belirli bir bölümünün yer almasının ardından dizinin takipçileri “bu akşam Yargı dizisi var mı, yok mu?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Yargı dizisi bu akşam var mı, yayınlanacak mı? İşte detaylar....

05 Aralık 2021, Pazar 18:36 Son Güncelleme:
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Pazar günleri diziseverlerle buluşan Yargı takipçilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Bu haftada saat 20:00’de Kanal D ekranlarında Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nin yer almasının ardından dizinin takipçileri yeni bölümle ilgili araştırmalara başladı. İşte tüm detaylar…

YARGI DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Pazar günleri ekranda olan Yargı 5 Aralık 2021 Pazar günü de takipçileriyle buluşacak. Ancak Altın Kelebek Ödül Töreni nedeniyle dizi gecikmeli olarak ekrana gelecek. Yargı’nın yeni bölümü bu akşam saat 20:45’te ekranda olacak. Pantene Altın Kelebek Ödül töreninin devamı ise Teve 2 ekranlarında olacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI 5 ARALIK 2021

  • 07:30 Konuştukça
  • 08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
  • 09:45 Magazin D Pazar
  • 12:00 Arda ile Omuz Omuza
  • 13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
  • 14:00 Sadakatsiz tekrar
  • 16:15 Yargı tekrar
  • 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
  • 19:30 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
  • 20:45 Yargı YENİ BÖLÜM
  • 00:15 Camdaki Kız

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