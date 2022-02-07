Magazin Yargı dizisi son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu

Yargı dizisi son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu

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Yargı dizisi son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu

Yargı dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ekrana geldi. Yargı dizisinin yeni bölümünde nefesler tutuldu. Yargı dizisi son yayınlanan 19. yeni bölümüyle sosyal medyaya da damga vurdu.

07 Şubat 2022, Pazartesi 12:58 Son Güncelleme:
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Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği dizisi Yargı’nın yayınlanan yeni bölümü yine zirvede yer aldı. Dizinin ekrana gelen 19’uncu bölümü ABC1 kategorisinde 9.42 reyting yüzde 20.03 izlenme payı ile AB kategorisinde ise 9.23 reyting yüzde 22.05 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu. Heyecan dolu bölümün finalinde Pars’ın teslim ettiği iddianame Ceylin’in akıbeti için nefeslerin tutulmasına sebep oldu.

 Temposu ve heyecanı ile izleyiciyi her bölüm ekran başına kilitleyen Yargı’nın dün akşamki bölümünde çıkan rapora rağmen Ilgaz’ın masumiyetine inanan Pars’ın mesleğini de riske atarak Ilgaz ile Ceylin’in yanında olması takdir topladı. Metin ile Eren’in test sonuçlarıyla oynayan kişinin peşine düşmesi, gerilimi yükseltirken ikilinin henüz şüphelenmediği Niyazi’nin suçunun ortaya çıkmaması için neleri göze alacağı şimdiden merak uyandırıyor. Yekta Laçin’in kendisini şoförleri Murat’la aldattığını öğrenmesinin ardından ilişkilerini itiraf etmesi için Murat’a bir oyun oynadı. Murat’ın itiraf etmek yerine Laçin’i korumak için Engin’i hastaneden kaçırma suçunu üstlenmeyi seçmesi herkeste büyük bir şok yaşattı. Yekta’nın başsavcıya yaptığı baskılarla apar topar davaya dair iddianameyi teslim etmek zorunda kalan Pars’ın iddianame için Ilgaz’dan yardım istemesi ise izleyenleri şaşırttı. İddianamenin okunduğu anlarda nefesler tutulurken “Ceylin, müebbet hapis cezası mı alacak?” sorusu Yargı’nın yeni bölümünde yanıt bulacak.

 Dizi aynı zamanda sosyal medyada da yine çok konuşuldu. #yargı etiketi ve bölümün etiketi #Köstebek kullanılarak sosyal medyada binlerce tweet atıldı.

 Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

 ‘Yargı’ yeni bölümleriyle her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…



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