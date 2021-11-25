Magazin Yargı dizisi yeni bölümüyle adeta nefes kesecek

Yargı dizisi yeni bölümüyle adeta nefes kesecek

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Yargı dizisi yeni bölümüyle adeta nefes kesecek

Kanal D ekranlarında her pazar akşamı saat 20.00'de ekrana gelen Yargı dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yargı'nın bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümünde Engin herkese savaş açıyor.

25 Kasım 2021, Perşembe 12:20 Son Güncelleme:
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‘Yargı’nın 11. bölümünden yayınlanan ilk tanıtım seyirciyi ekran başına kilitleyecek bir bölümün sinyallerini veriyor. Herkesi zayıf noktasından vurmayı planlayan Engin, Seda’nın da yardımlarıyla harekete geçiyor. Çınar’ı Zafer cinayetiyle tehdit ederken Ilgaz’ı ise babasının suçuyla köşeye sıkıştıran Engin, Eren ile Pars’ı da hamleleriyle deliye döndürüyor. Ceylin, babasının kayıp olduğunu öğrenip onu aramaya başlarken Ilgaz’ın Ceylin’e isyanı gözlerden kaçmıyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

YARGI DİZİSİ NE ZAMAN?

‘Yargı’ her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.



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