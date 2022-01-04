Magazin Yargı dizisinde bugüne kadar neler oldu? 14 dakikada 14 bölümün özeti…

Yargı dizisinde bugüne kadar neler oldu? 14 dakikada 14 bölümün özeti…

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Yargı dizisinde bugüne kadar neler oldu? 14 dakikada 14 bölümün özeti…

Kanal D’den ‘Yargı’ dizisi hayranlarını sevindirecek bir video geldi. Ay Yapım imzalı dizisi 'Yargı’nın yayınlanan 14 bölümünü özetleyen bir video paylaşıldı. 14 bölümün 14 dakikaya sığdırıldığı videoda, bugüne kadar yaşanmış en heyecan verici sahnelere yer verildi.

04 Ocak 2022, Salı 15:00 Son Güncelleme:
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Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yayınlanan 14 bölümünü özetleyen bir video paylaşıldı. 14 bölümün 14 dakikaya sığdırıldığı video, nefeslerin tutulduğu birçok sahneyi tekrar anımsatırken ‘Yargı’ izleyicilerinin diziye dair merakını artırdı.

DİZİYİ KAÇIRANLAR ÖYKÜYÜ YAKALASIN!

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı; zengin oyuncu kadrosu ve nefes kesen hikayesiyle kalpleri fetheden Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Yargı’, 14 bölümü geride bıraktı. Ters köşeleri, heyecan dolu finalleri ve her hafta izleyenlerin merakına merak katan hikayesiyle yeni bölümü iple çekilen diziden 14 bölümü 14 dakikada özetleyen bir video yayınlandı. Yayınlanan video, izleyenlerin hafızasını tazelerken çok konuşulan sahneleri tekrar gözler önüne serdi. Video aynı zamanda diziyi kaçıran yeni ‘Yargı’ izleyicilerini öyküyü yakalamaya davet etti.

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

İŞTE O VİDEO:

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