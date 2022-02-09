Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in oynadığı, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu ve Cezmi Baskın gibi usta isimler bulunan ‘Yargı’ her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

Yargı’nın oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Şükran Ovalı dahil oldu. Sevilen oyuncunun izleyenleri ekran başına kilitleyen dizide nasıl bir karaktere hayat vereceği ise şimdiden heyecanla bekleniyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu 'Yargı'nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?

1985 yılında dünyaya gelen Şükran Ovalı'nın doğum yeri İzmir’in Eşrefpaşa semtidir. Küçüklüğü İzmir, Bahçelievler'de geçmiştir. Mustafa Urcan İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan mezun oldu.

Liseyi de Göztepe’de (Selma Yiğit Alp Lisesi) bitirdikten sonra İstanbul’a gitti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk mezunudur. Caner Erkin ile Roma'da 2 Ocak 2017 tarihinde evlendi.



