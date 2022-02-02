Magazin Yargı dizisinde Ceylin ve Ilgaz'a büyük sürpriz

Yargı dizisinde Ceylin ve Ilgaz'a büyük sürpriz

Magazin

Yargı dizisinde Ceylin ve Ilgaz'a büyük sürpriz

Kanal D ekranlarında her pazar günü yayınlanan ve sürükleyici senaryosuyla ilgiyle takip edilen Yargı dizisinin yeni bölümüne ait ilk tanıtım yayınlandı. Yargı dizisinin yayınlanan yeni fragmanında Ceylin ve Ilgaz’ı birçok sürprizin beklediği görülüyor.

02 Şubat 2022, Çarşamba 12:11 Son Güncelleme:
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Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında Ilgaz ve Ceylin, eldivenin içindeki kıl ile Ilgaz’dan alınan örneğin eşleştiğini öğrenmesiyle büyük bir şok yaşıyor. Bir şeyler karıştırdığını düşündüğü Yekta’nın ofisini basan Ceylin, öfkesini gizleyemezken Ceylin’in Yekta’dan hesap sorduğu anlarda tempo yükseliyor. Pars, iddianameyi yazma konusunda büyük bir baskı görürken dosyanın elinden alınma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bunun üzerine apar topar yazılan ve kabul edilen iddianamede ne yazdığı merak konusu haline gelirken iddianameyi okuyan Ceylin’in surat ifadesi ise kafaları karıştırıyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

‘Yargı’ yeni bölümüyle her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…



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