Yargı dizisinde nefesler tutuldu

‘Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım seyirciyle buluştu. Cinayetin sır perdesinde sona gelinirken yayınlanan tanıtım, seyircinin nabzını yükseltiyor. Ilgaz’ın, Ceylin’e söylediği “Bir oyun kuracağız” cümlesi temposu yüksek bir bölümün sinyallerini verirken haftalardır seyirciyi ekranlara kilitleyen dizide “Katil kim?” sorusu da cevap bulacak.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

YARGI DİZİSİ NE ZAMAN?

‘Yargı’ her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de….