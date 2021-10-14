Magazin Yargı dizisinde nefesler tutuldu

Yargı dizisinde nefesler tutuldu

Magazin

Yargı dizisinde nefesler tutuldu

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı Ay Yapım’ın büyük ilgiyle izlenen dizisi ‘Yargı’nın pazar günü ekranlara gelecek yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda nefesler tutuluyor.

14 Ekim 2021, Perşembe 12:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

‘Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım seyirciyle buluştu. Cinayetin sır perdesinde sona gelinirken yayınlanan tanıtım, seyircinin nabzını yükseltiyor. Ilgaz’ın, Ceylin’e söylediği “Bir oyun kuracağız” cümlesi temposu yüksek bir bölümün sinyallerini verirken haftalardır seyirciyi ekranlara kilitleyen dizide “Katil kim?” sorusu da cevap bulacak.

 Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

 YARGI DİZİSİ NE ZAMAN?

‘Yargı’ her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de….

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
14 Ekim 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Canınız çok mu sıkılıyor acaba?
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Festivaller kenti
Mehmet Coşkundeniz
Bekir Saçar
Türkiye’nin son kral ve kraliçeleri
Bekir Saçar
Uğur Alkapar
Skandallar festivali
Uğur Alkapar
Öner Döşer
Sorumluluk alma zamanı
Öner Döşer
Hande Kazanova
11 Ekim haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Fuar müthiş ulaşım kötü
Suna Akyıldız
Yasemin Candemir
Genç görünmenin sırrı “Gözünüzde” saklı!
Yasemin Candemir
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Yeni nesil prensesler cesaretin ve iyiliğin peşinde
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Karanlıkta sevişmek!
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrı düşecek