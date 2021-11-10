Magazin Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz'den muhteşem başarı

Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz'den muhteşem başarı

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Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz'den muhteşem başarı

Kanal D ekranında yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz, imDb Dünya sıralaması listesinde 220.'liğe yerleşti.

10 Kasım 2021, Çarşamba 22:13 Son Güncelleme:
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Rol aldığı Yargı dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 28 yaşındaki oyuncu Pınar Deniz, dünya çapında bir başarıya imza attı.

Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Deniz, IMDB'nin 11 milyonu aşkın ismin yer aldığı dünya sıralaması listesinde 220. oldu.

Son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularının başında gelen Pınar Deniz, geçtiğimiz ay IMDB’nin Türkiye sıralamasında 1. olduktan sonra şimdi de 11 milyonu aşkın uluslararası isimden oluşan dünya sıralamasında 220. oldu.

Deniz, bu yükselişiyle dünya sıralamasında ilk 250 isim arasına girmeyi başaran 12. Türk oyuncu olurken Türkiye sıralamasındaki birinciliğini de koruyor.

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