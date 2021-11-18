Magazin Yargı dizisinin kadrosuna katıldı

Yargı dizisinin kadrosuna katıldı

Magazin

Yargı dizisinin kadrosuna katıldı

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerinde yer aldığı Yargı dizisinin kadrosuna ünlü oyuncu Nergis Öztürk katıldı.

18 Kasım 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi ‘Yargı’nın kadrosuna Nergis Öztürk katıldı. Oyuncu ‘Engin’in (Onur Duymaz) avukat teyzesi ‘Seda’ya hayat verecek. Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’ her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

Yazarlarımızdan
Mehmet Coşkundeniz
Sefo o okulda konser verecek
Mehmet Coşkundeniz
Filiz Özkol
18 Kasım 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
İzlemedim ama hayranım!
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Tilkiler
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
15 Kasım haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
15 Kasım haftasına astrolojik bakış: Tutulmalar başlıyor!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Alişan'a mesaj!
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Anksiyete ve depresyon vakalarında Avrupa'da birinciyiz
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Partnerinizle konuşun
Gökçen Erdoğan
Yasemin Candemir
Doğru ortam hazırlanırsa yaratıcılık geliştirilebilir!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Orhan Gencebay hakkındaki iddialar doğru çıktı