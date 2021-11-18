Yargı dizisinin kadrosuna katıldı
Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerinde yer aldığı Yargı dizisinin kadrosuna ünlü oyuncu Nergis Öztürk katıldı.
18 Kasım 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi ‘Yargı’nın kadrosuna Nergis Öztürk katıldı. Oyuncu ‘Engin’in (Onur Duymaz) avukat teyzesi ‘Seda’ya hayat verecek. Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’ her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!
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