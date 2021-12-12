Bu sezonun en çok ses getiren projelerinden Ay Yapım imzalı 'Yargı' her pazar akşamı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizide başrolleri Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile paylaşan Uğur Aslan, zaman zaman sette çekilen pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Ünlü isim, son olarak dizide 'Pars'a hayat veren rol arkadaşı Mehmet Yılmaz Ak ile çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Aslan, paylaşımına; "Sayın savıcımı makamında ziyaret ettik" notunu düştü.

ROL ARKADAŞI KAYITSIZ KALMADI

Arkadaşının bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Mehmet Yılmaz Ak ise aynı kareyi kendi Instagram hesabından paylaştı. Mehmet Yılmaz Ak, yayınladığı karede; "Flu muyum Eren?" ifadelerini kullandı.