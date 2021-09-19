Magazin Yargı dizisinin konusu nedir?

Yargı dizisinin konusu nedir?

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Yargı dizisinin konusu nedir?

Yargı dizisi 19 Eylül Pazar akşamı ilk bölümü ile seyircinin karşısına çıkıyor. Bir Ay Yapım projesi olan dizi, daha fragmanları dönmeye başladığı andan itibaren, dizi severlerin dikkatini çekmeye başladı. Oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Yargı dizisinin konusu ve uyarlama olup olmadığı da merak konusu oldu…

19 Eylül 2021, Pazar 18:44 Son Güncelleme:
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Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturduğu, senaryoda ise Sema Ergenekon’un imzasının bulunduğu Yargı dizisi, seyirciyle buluşuyor. Dizide, Avukat Ceylin rolünde, geçtiğimiz dönem Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz ile Savcı Ilgaz rolünde, Aşk 101 dizisinde canlandırdığı karakterle, beğeni toplayan Kaan Urgancıoğlu yer alıyor. Peki, Yargı dizisinin konusu nedir? Yargı dizisi uyarlama mı, oyuncuları kimler?

YARGI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kanal D ekranlarında sezona iddialı bir giriş yapan Yargı dizisi, bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesini anlatıyor.

Savcı Ilgaz, dürüstlüğüyle nam salmış, kurallara sonuna kadar bağlı, mesleğinin en iyilerinden başarılı bir isimdir. Babası Metin’in kendisine öğrettiği değerleri tüm benliğiyle özümsemiş, doğrudan şaşmayan bir yapısı vardır.

Avukat Ceylin ise hukuk okurken babasının uğradığı haksızlık sonucu hapse girmesine isyan etmiş, kural tanımaz ve inandığı değer ve doğrular uğruna sınırları zorlayan, “ipten adam alır” denilen cevval bir avukattır.  

Savcı Ilgaz ile Avukat Ceylin, bir gün bir cinayet dosyası nedeniyle karşı karşıya gelir ve Yargı dizisinin hikayesi de başlar…

YARGI DİZİSİ UYARLAMA MI?

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Yargı dizisinin bir kitaptan ya da bir filmden uyarlama olup olmadığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Yargı dizisinin özgün bir yapım olduğu düşünülüyor.

YARGI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Kaan Urgancıoğlu,
  • Pınar Deniz,
  • Hüseyin Avni Danyal,
  • Uğur Polat,
  • Mehmet Yılmaz Ak,
  • Zeyno Eracar,
  • Ali Seçkiner Alıcı,
  • Başak Gümülcinelioğlu,
  • Uğur Aslan,
  • Pınar Çağlar Gençtürk,
  • Onur Özaydın,
  • Ece Yüksel,
  • Özlem Çakar,
  • Arda Anarat,
  • Onur Durmaz,
  • Zeynep Atılgan,
  • Beren Nur Karadiş

 

 

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