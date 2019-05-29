2023'e kadar yargıda gerçekleştirilecek düzenlemelerle yeni hedefleri içeren Yargı Reformu Strateji Belgesi Hukuk eğitiminden ceza adaletine, özellikle toplumu rahatsız eden bir çok konuda düzenlemeleri içerecek olan yargı reformu ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Peki, Yargı reformu ne zaman açıklanacak? Yargı reformunda neler bekleniyor?

"Güven veren adalet" sloganıyla hazırlanan ve 2023'e kadar yargıda gerçekleştirilecek düzenlemelerle yeni hedefleri içeren Yargı Reformu Strateji Belgesi, yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek programla 2019-2023 yıllarını kapsayan ve 9 ana başlıktan oluşan yeni Yargı Reformu Stratejisi'nin detayları aktarılacak. Toplantının ardından Türkiye'de yargı alanında yeni dönem başlayacak. Programa, yüksek yargı organlarının temsilcileri, hakim ve savcılar ile büyükelçiler de katılacak.

YARGI REFORMUNDAN NELER BEKLENİYOR?

-Hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile hakim, savcı adayları ile hukuk fakültelerinin eğitim sürecinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.

-Hukuk okuyanlara mesleğe başlamadan önce meslek sınavı getirilmesi planlanıyor.

-Meslek öncesi staj süresinin uzatılması, etkinliğinin artırılması, meslekte bulunan yargı mensuplarının ihtisaslaşmasını sağlayacak eğitimler, coğrafi teminatlarını sağlayarak hakimlerin bu anlamda bağımsız ve tarafsızlığını güçlendirici, sağlamlaştırıcı adımlar bekleniyor.

-Uygulamada eksiklikler, uzayan soruşturmalar, halen davası açılmayan soruşturmalar gibi uygulamadan kaynaklı sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

-Çalışmayla adaleti muhakemesiyle, aklıyla, vicdanıyla yapan yargıçlar adaleti tesis etmesine yardımcı olacak adımlar atılacak.

-Yargı, önüne gelen sorunları nesnel ve adil bir şekilde çözüme kavuşturan 'hakemlik' vasfını korunması sağlanacak.

-Güven veren adalet sistemi sağlanarak, merkezine insanı alan politikalar ve hakkın gecikmeden, zamanında teslimini sağlayacak adımlar atılacak.