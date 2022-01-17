‘Yargı son bölüm (16. bölüm) full tek parça izle Kanal D’ ve ‘Ceylin cinayet gecesini hatırladı mı?’ aramaları dizinin son bölümünü izleyemeyenler tarafından sabah saatlerinde araştırılıyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrolleri paylaştığı Yargı dizisinin son bölümünde birbirinden heyecanlı birçok olay yaşanırken, Ilgaz’ın Ceylin’in suçsuz olduğunu ispatlamak için yaptıkları geceye damgasını vurdu. İşte, izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler için Yargı’nın son bölümü…

YARGI’NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ilgaz, Ceylin’in suçsuz olduğunu ispatlamak için mesleği ve sevdiği kadın arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Ceylin ise kendisine herkesten çok güvenen ve inanan Ilgaz’ın bu durumundan habersizdir.

Yekta Dilmen ise oğlunu Ceylin’in öldürdüğüne ve tüm delillerin de bunu ispatladığına inanmaktadır ve tüm varını yoğunu ve de arkasındaki adalet ordusunu göreve çağırır. Yekta Dilmen, kendi inandığı adaleti sağlamak adına, bedeli herkesi karşısına almak bile olsa hamle yapmaktan çekinmez.

Ceylin ise hapishanede pek çok yaralı kadınla bir arada kalmak zorunda kalmıştır. Bir yandan cinayet gecesini hatırlamak için uğraşırken diğer yandan da bu kadınların hikayesine de kayıtsız kalıp kalmamak arasında karasızdır.

Ceylin'in dosyasına getirilen gizlilik kararı yüzünden Ilgaz’ın eli kolu bağlanır. Bu durumun tek bir çıkışı ise mesleğinden istifa etmektir. Ilgaz, sevdiği kadın uğruna hiç düşünmeden istifa dilekçesini hazırlar. Baş Savcının odasına girerek istifa dilekçesini verir. Pars onu bu kararından döndürmek için uğraşsa da bu çabası işe yaramaz.

Diğer yandan Ilgaz ve Ceylin, cinayet gecesini hatırlamak için konuşmaları yapar. Ilgaz Ceylin'in, Engin ile birlikte arabada giderken dinlediği şarkıyı açıp hatırlamasına yardımcı olur. Ceylin yavaş yavaş gecenin ayrıntılarını gözünün önüne getirir. Ceylin ormana kadar nasıl gittiklerini, kafasına birisinin vurduğunu, vuran kişinin bir kadın olduğunu ve saçlarındaki şampuan kokusunu aldığını hatırlar.

Ilgaz işleri bitirip Ceylin ile beraber eve gitmeyi teklif eder. Fakat Ceylin bazı konuları netleştirme konusunda ısrarcıdır. Bu ısrar neticesinde olanlar olur ve ilişkileri yeni bir boyut kazanır.







