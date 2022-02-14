Magazin Yargı son bölüm full izle Kanal D! Yargı 20 bölüm tek parça izle

Yargı son bölüm full izle Kanal D! Yargı 20 bölüm tek parça izle

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Yargı son bölüm full izle Kanal D! Yargı 20 bölüm tek parça izle

Yargı’nın son bölümü 13 Şubat Pazar gecesi Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Pars, Ceylin’i yeniden demir parmaklıklar ardına gönderebilecek bir iddianame hazırlarken, Ilgaz ise Ceylin’in yanında olarak ona yardım elini uzatmaya çalıştı. İşte, kaçıranlar için Yargı’nın 20. bölümünü tek parça izleyebilecekleri Kanal D bağlantısı…

14 Şubat 2022, Pazartesi 10:33 Son Güncelleme:
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Yargı son bölüm full izle Kanal D’ ve ‘Yargı 20. bölüm tek parça izle’ aramaları sabah saatlerinden itibaren yoğunluk kazandı. Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Yargı, son bölümü ile izleyicinin karşısına çıkarken, bu nefes kesici bölümü kaçıranlar 13 Şubat Pazar akşamı dizide neler olduğunu öğrenebilmek için son bölüm araştırması yapmaya başladı…

YARGI’NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ceylin hakkında çıkan iddianame başta Ceylin olmak üzere herkesi şoka uğratmıştır. Ilgaz, ummadığı yerden darbe yediğini düşünen Ceylin’in hemen yanı başında bu sorunun da üstesinden birlikte gelebilmek için ellerini ona uzatmış beklemektedir.

Ceylin, iddianamede yazanları okuduktan sonra büyük bir yıkım yaşar. Tekrar demir parmaklıklar ardına sokacak olan bu iddianameyi yazan Pars'a öfkesini kusar. Bu duruma hiç tepki vermeyen Ilgaz'ın tavrı ise, onu şaşırtır. O an bu işin içinde Ilgaz'ın parmağı olduğunu anlar. Ilgaz, iddianamenin bir an önce yazılması gerektiği için müdahale ettiğini söyler. Biraz olsun Ceylin'i sakinleştirmeyi başarır.

Pars adaletin bir an önce yerini bulma savaşında zaten her yerden iyice sıkıştırılmış durumdayken bir yandan da beklemediği darbeler yemek üzeredir. Üstelik kendi adaletini sağlamak için her yola sapabilen Yekta Tilmen karşı taraftayken…

Kriminal büronun içerisindeki köstebeği bulmak için topyekün bir mücadeleye girişen Metin Amir ve Eren komiseri ise sürpriz bir gelişme bekliyor.

Ceylin’i aklamak uğruna elinden geleni ardına koymayan Ilgaz’ı hayatında bakacağı en zor dava beklemektedir. Cephelerin iyiden iyiye keskinleştiği bu “adalet savaşı”nda birlikte, yan yana mücadele eden Ilgaz ve Ceylin’i sonunda şok edecek bir yolculuk beklemektedir.

KANAL D’DE YARGI’NIN SON BÖLÜMÜNÜ FULL İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN  


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