Yargı son bölüm full izle Kanal D: Yargı 6. bölüm tek parça izle

Yargı dizisi 6. bölümü ile 24 Ekim Pazar akşamı Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Her hafta olduğu gibi milyonlarca izleyici Ceylin ve Ilgaz’ın katili yakalama çabalarını izlerken, diğer yandan da her iki ailenin de içinde bulunduğu zorlayıcı durumlara şahit oldu. Ilgaz, Ceylin’in mesleğini kaybetmemesi için Ceylin’le evlenir. İşte, kaçıranlar ve diziyi internetten izlemek isteyenler İçin Kanal D Yargı son bölüm tek parça ve full izleme bağlantısı…

YARGI’NIN 6. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ceylin, kardeşinin katilinin en yakın arkadaşı Engin olduğunu öğrenmesiyle büyük bir acı içinde kıvranmaktadır. İçindeki öfke günden güne büyürken, Engin’i öldürmeye karar verir.

Sezgilerinde haklı olduğunu bilen Ilgaz, Ceylin’in bu acı dolu haline dayanamaz ve bir karar alır. Hem Ceylin’i sakinleştirmek hem de Engin’in katil olduğunu ispat edebilmeleri için sert de olsa Ceylin’in durdurmanın kendince bir yolunu bulur.

Pars ise Ceylin’e karşı olan duygularını bile bir kenara koyarak onu usulsüz delil topladığı için suçlayarak meslekten attırmaya kararlıdır. Üstelik buna tanık olduğu için Ilgaz’dan da ifadesini alacaktır. Ceylin, Ilgaz’la karşı karşıya gelir. Ilgaz’ın Ceylin için yalan ifade vermesi gerekmektedir ve bu Ilgaz için imkânsız bir şeydir.

Yekta oğlunun suçunu temizlemek için uğraşırken, Zafer, Çınar’ın serbest bırakılmasıyla büyük bir yıkım yaşar ve yeni bir dönemecin eşiğine gelir. Acılı adam kendi hayatından vazgeçecek kadar intikam hırsıyla doludur. Zafer’in aldığı karar iki ailenin kaderini sonsuza dek değiştirecek kadar büyüktür.

Ilgaz ve Ceylin bir yandan Engin’i mahkûm edecek kanıtların peşinde koşarken, bir yandan da Pars’ın kendilerini soktuğu zorlu durumdan kurtulmak için bir çıkış yolu arar. Ve bu çıkış yolu Ilgaz ile Ceylin’in ani şekilde evlenmesine neden olur.

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ILGAZ VE CEYLİN EVLENDİ!

Pars, Ceylin'i hocanın evinden çaldığı diş fırçası yüzünden sorgulamaktadır. Ceylin, her zamanki gibi yaptıklarını reddeder. Pars, bunun üzerine dürüstlüğüne güvendiği Ilgaz'ı da sorgulamak ister. Ceylin, Ilgaz'a konu ile ilgili olarak ilk kez yalan söylemesini ister. Ilgaz bunu reddeder; çünkü, bir planı vardır. Pars'ın odasında Ceylin çantasından çıkardığı evlilik cüzdanını Pars'ın önüne koyar. Evli oldukları için Ilgaz'ın ifade vermesi yasaktır.