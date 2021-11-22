Yargı dizisi 10. bölümüyle Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Her hafta reyting rekorları kıran dizi yine bu hafta da şaşırtmadı ve izleyenlerine soluksuz anlar yaşattı. Engin sonunda tutuklu olarak yargılanırken, oğlunu korumaya çalışan Metin bir yandan da Merdan’la mücadele etmek zorunda kaldı. Diziye damgasını vuran ise son sahne oldu. Ilgaz’ın dinlediği ses kaydı onun Ceylin ile ilgili acı verici gerçekle karşı karşıya kalmasına neden oldu. İşte Yargı son bölümde yaşananlar ve 10. bölüm full izleme linki…

YARGI’NIN 10. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Ilgaz, Ceylin’e karşı büyük bir kırgınlık yaşamaktadır, ancak üzerine eklenecek başka sarsıntılar, onları büyük bir çatışmanın kapısına getirmek üzeredir.

Engin tutuklu olarak yargılanacaktır ancak bu durum bir son olmaktan çıkıp yeni bir başlangıca ve herkesin derinden etkilenmesine yol açan bir olaylar zincirine dönüşmek üzeredir.

Engin yeni amacını planlarken, planını hayata geçirdiği sırada ona yardım edecek sürpriz biri de ortaya çıkar. Pars herkesten gizli tuttuğu sırrıyla yüzleşmek mecburiyetinde kalır.

Çınar’ı korumaya çalışan Metin aynı zamanda da hayatlarına aniden ve izinleri olmadan dahil olan Merdan’la mücadele etmek durumunda kalır. Gül ise işlediği hataları telafi etmek için elinden geleni yapmaya kararlıdır.

Ceylin ve Ilgaz, yeni bir davanın içinde karşı kulvarlarda çarpışırken; hiç beklemedikleri bir anda ikisini de büyük bir çıkmaza sokacak bir gerçek yüzlerine çarpar. Ancak bu olay henüz buzdağının görünen kısmıdır ve her ikisi de bunun farkında değildir.

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