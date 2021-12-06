Yargı’nın son bölümü her hafta olduğu gibi dizi severleri Kanal D ekranlarına kilitledi. Hapiste planlarına devam Engin hücredeyken yatağında bayılıp kalırken, Eren Özlem’e, Tuğçe'nin kendi kızı olduğunu öğrendiğini söyledi. Geçtiğimiz hafta duygularını Ilgaz’a açan Ceylin ise aldığı yanıtla büyük bir şaşkınlık yaşadı ancak tarafı oldukları davalar nedeniyle birlikte çalışmayı sürdürmek zorunda kaldı. İşte, kaçıranlar için Yargı’nın 12. bölümünü full izleyebileceğiniz Kanal D bağlantısı ve son bölüme ilişkin detaylar…

YARGI’NIN 12. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yekta, cezaevine gelerek Engin ile konuşur. Önce hiç yapmadığı iltifatlarla Engin'i etkilemeye çalışır. Sonra, kendisini tehdit ettiği olayın kapamak için cezaevinde kaçırmayı teklif eder. Engin ise, onu dikkatlice dinler. Son sözünü söyler ve Yekta'nın teklifini reddeder. Yekta ağzı açık bir şekilde oğlunun gidişini izler.

Hücreye kapatılan Engin, sıkılmamak için gardiyandan sürekli olarak listelediği kitapları ister. Gardiyan, onun için gelen kitapları inceledikten sonra hücreye gelir ve Engin'e verir. Sıkıntıdan patlayan Engin hemen Şahver'in son kitabını okumaya başlar. Kitabın sayfalarını parmağını yalayarak açan Engin yavaş yavaş kendinden geçer. En sonunda da yatağına yığılır.

Ceylin ve Ilgaz, hasta kızın davasında önemli bir kanıta ulaşırlar. Hasta kızın annesi bundan öncede bir hastaneyle aynı konu üzerinden davalık olmuştur. Ceylin ve Ilgaz, kadının kocasının birlikte yaşadığı kadından önemli bilgiler edindikten sonra zamanlarının tükendiğini görürler. Kadın, kızını özellikle hasta etmektedir ve üzerinden para kazanmaktadır. Ceylin ve Ilgaz eve girerek kızı annesinden alırlar ve hastaneye yetiştirirler. Ceylin'in kaşla göz arasında aldığı serum incelendiğinde ikisini de şoke eden sonuç ortaya çıkar.

Eren, Özlem'i arayarak konuşmak istediğini söyler. Özlem isteme istemeye buluşma yerine gelir. Eren, Tuğçe'nin kendi kızı olduğunu öğrendiğini söyler. Özlem, geçmiş ile ilgili olan detayları açıkladıktan sonra mekandan çıkar. Bu sırada Özlem'in belalı eşi Fatih onu takip etmiştir. Eren, Tuğçe'nin canhıraş halde telefondaki çağrısından sonra eve gelir ve Özlem'in, Fatih tarafından ölümüne dövüldüğünü görür. Hastanede Tuğçe ile konuşmak isteyen Eren şok bir tavır ile karşı karşıya kalır.

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