Yargı’nın 8. bölümünde, Engin yakalandı ancak Çınar’ın Zafer ile girdiği mücadeleden eli kanlı şekilde eve dönmesi Metin’i yeniden zorlu bir kararın eşiğine getirdi. Pars ile Ilgaz ve Ceylin’in evliliklerini sindirmeye çalışırken, şimdi o bu evliliği silah olarak kullanarak Ilgaz’ı davadan uzaklaştırma çabasına girdi. İşte, internetten izlemek isteyenler için Kanal D Yargı son bölüm full izleme bağlantısı…

YARGI’NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ceylin, İnci’nin katilinin Engin olduğunu öğrendiği andan itibaren herkesten gizli sürdürmek zorunda olduğu mücadelenin sonuna geldiğini düşünür. Engin’le acı verici ve büyük bir yüzleşme yaşar. Ceylin, Ilgaz’ın yardımı olmadan bunun altından kalkabileceğini düşünmektedir ancak, bu olay hiç de zannettiği kadar kolay olmaz. Engin ile çıkan arbedenin ardından Ceylin bayılır ve Engin kaçmayı başarır. Fakat, olaylar Ilgaz’ın öngörüsü sayesinde bambaşka bir şekilde gelişir ve sonunda Ilgaz Engin’i yakalar.

Çınar’ın elleri kanlı bir biçimde eve gelişiyle Metin hayatlarının büyük bir kırılma noktasına geldiğini anlar. Şimdi Metin onu çok zorlu bir tercih yapmak zorundadır, oğlundan yana mı olacaktır yoksa dürüstlükten yana mı?

Ceylin ve Ilgaz’ın evlilik haberinin ardından Pars, kendisini toparlamaya çalışırken onlara ve Eren’e olan yaklaşımında başka bir yol denemeye karar verir. Yekta ise bir yandan Engin’i korumaya çalışırken bir yandan kendisi ve ailesi için çemberin iyice daraldığını fark eder.

Ilgaz ve Ceylin, Yekta’yla açık bir biçimde girdikleri savaştan galip çıkabilmek için yine iş birliği yapmak zorunda kalırlar. Engin’in katil olduğunu ispatlamanın yeni yollarını ararken, ikisi de kendilerine bile itiraf edemedikleri bazı duyguların yeşerdiğini de fark ederler.

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