Yargı son bölüm full izle ve Yargı 21. bölüm tek parça izle Kanal D! araştırmaları dizinin hayranları tarafından yoğun şeilde yapılıyor. Her hafta Pazar akşamları milyonlarca izleyiciyi Kanal D ekranlarında kilitleyen Yargı dizisinin son bölümü yine nefes kesen olaylara sahne oldu. Yekta, Ilgaz ve Ceylin’e tüm gücü ile yüklenirken, onların kendisi hakkında öğrendikleri bilgi ile darbeye açık hale geldi. İşte kaçıranlar için Yargı’nın son bölümü…

YARGI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE (21. BÖLÜM) NELER OLDU?

Ilgaz Ceylin’i aklayabilmek için sınırlarının uçlarında dolaşmaktadır ancak Niyazi’nin ölümü büyük bir şok yaratır. Ceylin de Ilgaz da hem vicdanen hem de adli açıdan büyük bir vakanın ortasında kalmışlardır.

Yekta artık savaş baltalarını iyice bilemekten çekinmez ve ortaya çıktığı gibi hayatına son veren Niyazi’nin ardından Ceylin ve Ilgaz’ın savunmalarının zayıfladığının farkına varır. Yekta, şimdi davasına daha çok sarılmak için bilgi toplamak ve bunları kanıtlarla kuvvetlendirmek sırasının kendinde olduğunu bilir. Fakat herkesi şok edecek sürpriz bir hamlenin Ceylin ve Ilgaz cephesinden geleceğini henüz bilmemektedir.

Ilgaz davayı kazanmak için varını yoğunu ortaya koyar ancak zorlu bir hazırlık süreci de onu beklemektedir. Bir yandan kendi başına buyruk, Yekta’yı alt edecek ipuçlarının peşinde olan Ceylin’i dizginlemeye çalışırken, diğer yandan da hukuki kurallar içinde kalmaya çalışmaktadır. Fakat bu yolun sonunda ikisi de hiç beklemedikleri yeni bir bilgiyle yüzleşecek ve zorlu bir karar ile karşı karşıya kalacaktır.