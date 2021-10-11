Yargı son bölüm tek parça izle: Kanal D Yargı 4. bölüm full izle

Yargı dizisi son bölümüyle yine izleyenlerin nefeslerini kesti. İnci’nin katilini bulma çabaları arasında hem Ilgaz hem de Ceylin her adımlarında babalarına ve kardeşlerine ilişkin acı gerçeklerle karşı karşıya kalırken, Ceylin’in babası Zafer’in de şüpheliler listesine girmesi Ceylin’de büyük bir yıkıma neden oldu. Peki, Yargı’nın son bölümü tek parça nasıl izlenir? İşte, Kanal D Yargı 4. bölüm full izleme linki…

YARGI’NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ceylin, Zafer’in sorgusuna şahit olur ve kardeşi İnci hakkında altından kalkamayacağı gerçeklerle yüzleşir.

Tüm bu yaşananların ardından Zafer’in geçmişte yaşadıkları nedeniyle şüpheliler listesine girmesi, Ceylin’de büyük bir yıkıma neden olur. Babası nedeniyle sınanma zamanı Ceylin’e gelmiştir ve baba kız arasında büyük bir sorgulama yaşanır.

Ceylin gibi Ilgaz da kardeşi ve babasının sırlarla dolu yaşamlarını çözmeye ve gerçekleri öğrenmeye çalışmaktadır. Fakat bu defa Çınar’la ilgili çok önemli bir seçim yapmak zorundadır.

Üstelik bu seçim, Ceylin’le ikisini katilin kim olduğu gerçeğine götüren yolda keskin bir ayırıma götürecektir.

Hem Ceylin hem de Ilgaz, kendi planlarını hayata geçirirken, bir yandan birbirlerine karşı yeni yeni yeşertmeye çalıştıkları güven duygusu tekrar sınanacaktır.

Ceylin ve Ilgaz göze aldıkları bütün zor seçimlerinin bedelini ödemeye çok yakındır. Tüm bu gerçeğe ulaşma çabaları onları zamanla birbirine yakınlaştırırken, aileleriyle aralarında duvarların yükselmesine yol açar.

YARGI’NIN 4. SON BÖLÜMÜNÜ FULL VE TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN