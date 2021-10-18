Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun muhteşem performansları ve sürükleyici hikayesiyle son dönemlerin en dikkat çekici yapımı olan Yargı’nın 5. bölümü 17 Ekim Pazar akşamı izleyenlerine soluksuz dakikalar yaşattı. Çınar cezaevinde saldırıya uğrarken, Ilgaz’ın kurduğu tuzak da katilin kim olduğunu ortaya çıkardı İşte izleyemeyenler için Kanal D Yargı 5. bölüm full izleme bağlantısı ve Yargı’nın son bölümünde yaşananlar…

YARGI’NIN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Zafer kızı Ceylin’i evden atar ancak bu hareket Ceylin’in durdurmaya yetmez ve kardeşi İnci’nin katilini aramaya devam eder, Ilgaz ile birlikte kendini yeni olayların içinde bulur.

İnci'nin küpesinin Yektaların evinde çıkınca gözleri oraya çevrilir. Ilgaz da Yekta'nın oğlu ve Ilgaz'ın iş arkadaşı Engin'den şüphelenmeye başlar. Ancak Ceylin, Ilgaz’ın Engin'den şüphelenmesini yanlış bulmaktadır. Bunun üzerine Ilgaz, Ceylin'e bir fikir sunarak iddiasını gerçekleştirme önerisinde bulunur.

Ilgaz ve Ceylin bir tuzak kurar ve katili yakalamayı beklemeye başlar.

Dışarıda bunlar yaşanırken, Çınar da cezaevinde çok kötü bir olay yaşar. Babası Metin'in yakaladığı bir suçlu intikam duygularıyla Çınar’ı gözlemektedir. Fırsatını bulduğu anda saldırır, bu arada Çınar ilk hamleden kurtulur ve boğuşmadan galip çıkar. Ancak adam yanında getirdiği delici aleti Çınar'a saplar. Metin ve Ilgaz olayı öğrendiklerinde büyük bir şok yaşar ve hemen cezaevine giderler. Metin gözyaşları içinde oğlundan gelecek iyi haberi bekler.

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