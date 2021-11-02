Magazin Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ceylin ve Engin'in hesaplaşmasında ikinci perde

Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ceylin ve Engin'in hesaplaşmasında ikinci perde

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Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ceylin ve Engin'in hesaplaşmasında ikinci perde

Yargı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Ceylin'in Engin'le hesaplaştığı görülürken, Ceylin'i bayıltarak kaçan Engin'in peşine düşen savcı Ilgaz Engin'i yakalıyor.

02 Kasım 2021, Salı 23:14 Son Güncelleme:
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Ceylin, Engin'e gerçekleri itiraf ettirir. Yolun sonuna geldiğini düşünen Engin ise öfkelidir. Ancak bu durum Ceylin'i çileden çıkarır. Engin ile Ceylin arasında arbede çıkar. Son anda içeri giren Ilgaz Ceylin'i yerde yatarken bulur. Engin ise kaçmaya çalışır ancak Ilgaz'dan kurtulamaz. Mahkeme karşısına çıkan Engin bir bir gerçeği açıklamak istediğini söyler.

Diğer taraftan Çınar da zor durumdadır. Babasına sığınır.


Ceylin, kardeşinin katili olan Engin karşısında hiçbir şey yokmuş gibi davranmakta artık iyice güçlük çekmektedir. Ceylin ve Ilgaz, kimseye belli etmeden Engin'i tutuklu yargılatmanın yollarını ararken yeni risklere girerler.

Zafer Çınar'a çektiği silahla intikamı için geri dönüşsüz bir yola girmek üzeredir. Çınar Zafer'i masum olduğuna ikna edebilecek midir? Yoksa çekilen bu silah, iki aile arasında yeni ve büyük bir uçurumun açılmasına mı sebep olacaktır?

Ceylin, kardeşinin katili olan Engin karşısında hiçbir şey yokmuş gibi davranmakta artık iyice güçlük çekmektedir. Ceylin ve Ilgaz, kimseye belli etmeden Engin'i tutuklu yargılatmanın yollarını ararken yeni risklere girerler. Ancak bir yandan oğlunu temize çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapan Yekta'dan hızlı olmak, bir yandan da her an önlerine engel olabilecek Pars'la mücadele etmek zorundadırlar. Acaba Ilgaz ve Ceylin bu sefer gerçeği kanıtlayabilecek midir?

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