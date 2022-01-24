Magazin Yargı, zirveyi kaptırmadı

Yargı, zirveyi kaptırmadı

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Yargı, zirveyi kaptırmadı

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi ‘Yargı’ yeni bölümüyle yine zirveye oturdu. Dizinin ekrana gelen 17’inci bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre; AB kategorisinde 11.27 reyting yüzde 25.37 izlenme payı ile ABC1 kategorisinde ise 10.58 reyting yüzde 21.14 izlenme payı alarak Pazar gününün en çok izlenen yapımı oldu. Dizinin bu bölümüne ise Ilgaz ve Ceylin’in öpüşmesi damga vururken bu anlar sosyal medyanın da gündemini değiştirdi.

24 Ocak 2022, Pazartesi 11:45 Son Güncelleme:
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Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı yine nefes kesici bir bölümle ekrana geldi. Ceylin’in cinayet gecesine dair detayları hatırlamaya başlaması dengeleri değiştirirken Seda ve Laçin’de şüpheliler arasına girdi. Neva ile Cüneyt’in sıra dışı hal ve hareketlerinin dikkat çektiği bölümde Seda’nın Neva’nın da şüpheli olabileceğine dair iddiaları Pars’ı yepyeni bir şokla daha karşı karşıya bıraktı. Cinayet mahallinde bulunan eldiven polisleri katilin kim olabileceğine dair bir adım daha yaklaştırırken Merdan’ın Zafer’in cinayetinin üstüne kapatmak için yaptığı hamle Erguvan Ailesi’ni bir süreliğine rahatlatacak gibi gözüktü. Ancak iki aile arasındaki uçurumun giderek büyüyeceğine dair de ipuçları verdi. Dizinin dün akşamki bölümüne ise Ilgaz ve Ceylin damga vurdu. Ilgaz’ın savcılığı bırakıp avukat olmaya karar verdiğini öğrenen Ceylin, Ilgaz’a öfkelense de ikili yine birbirlerinden vazgeçemedi ve beraber çalışmaya başladı.

Final sahnesinde Ilgaz ile Ceylin’in tutkuyla öpüşmeleri izleyenlerin nefeslerinin tutulmasına sebep olurken haftalardır beklenen bu romantik an, izleyiciyi derinden etkiledi ve #IlCey etiketi ile sosyal medyanın gündemine oturdu. #yargı ve #SonRomantik etiketleri TT listesinde uzun süre üst sıralarda yer aldı.200 bine yakın tweetin atıldığı bölüm yaklaşık 3.500.000 erişim elde etti. Ayrıca Ilgaz karakteri de TT'ye girdi.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

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