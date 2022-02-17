Yargı'da nefesler tutuldu! Ceylin ve Ilgaz Yekta’nın büyük sırrını öğreniyor
Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni bölümünden ilk tanıtım seyirciyle buluştu. Laçin, Ceylin ve Ilgaz’a Yekta’nın diplomasının sahte olduğunu söylemesinin damga vurduğu tanıtım, sevilen dizinin heyecan verici yeni bölümünden ipuçları veriyor.
17 Şubat 2022, Perşembe 12:24 Son Güncelleme:
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Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Nergis Öztürk, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.
YARGI DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
‘Yargı’ yeni bölümüyle her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…
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