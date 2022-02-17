Magazin Yargı'da nefesler tutuldu! Ceylin ve Ilgaz Yekta’nın büyük sırrını öğreniyor

Yargı'da nefesler tutuldu! Ceylin ve Ilgaz Yekta’nın büyük sırrını öğreniyor

Magazin

Yargı'da nefesler tutuldu! Ceylin ve Ilgaz Yekta’nın büyük sırrını öğreniyor

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni bölümünden ilk tanıtım seyirciyle buluştu. Laçin, Ceylin ve Ilgaz’a Yekta’nın diplomasının sahte olduğunu söylemesinin damga vurduğu tanıtım, sevilen dizinin heyecan verici yeni bölümünden ipuçları veriyor.

17 Şubat 2022, Perşembe 12:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Nergis Öztürk, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

YARGI DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

‘Yargı’ yeni bölümüyle her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
18 Şubat 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
O sorular gerçekti
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
2. Yeditepe Bienali tarihi mahzende
Şirin Sever
Gökçen Erdoğan
Genital estetik şakaya gelmez
Gökçen Erdoğan
Uğur Alkapar
Geçer not alamadı
Uğur Alkapar
Suna Akyıldız
Bekleyelim görelim
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Pompadour Markizi Jeanne Antoinette'nin dudakları
Funda Duru
Yasemin Candemir
Cilt bakımında minimalleşme eğilimi artıyor!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Büyük babadan iş tüyoları
Bekir Saçar
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hakaret davasında Reynmen’e 2 yıl 10 ay’a kadar hapis istemi