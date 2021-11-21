Magazin Yargı'da nefesler tutuldu! Engin'in hedefinde Ceylin mi var?

Yargı'da nefesler tutuldu! Engin'in hedefinde Ceylin mi var?

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Yargı'da nefesler tutuldu! Engin'in hedefinde Ceylin mi var?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı 10. bölüm için nefesler tutuldu. Her hafta büyük bir heyecanla beklenen Yargı'nın 10. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Engin'in kafasında ne var? Bu defa Engin'in hedefindeki isim Ceylin mi olacak? Yargı 10. bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...

21 Kasım 2021, Pazar 01:13 Son Güncelleme:
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Kanal D’nin; yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği dizisi Yargı’nın 10. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Engin'in hedefinde şimdi de Ceylin mi var? Çınar ve Engin hapishanede karş karşıya geliyor! Çınar'ın öfkesi Engin'in umursamaz tavırlarıyla daha da alev alıyor! Engin kafasında kurduğu planla bu defa hedefine Ceylin'i mi alacak?



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