Kanal D’nin; yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği dizisi Yargı’nın 10. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Engin'in hedefinde şimdi de Ceylin mi var? Çınar ve Engin hapishanede karş karşıya geliyor! Çınar'ın öfkesi Engin'in umursamaz tavırlarıyla daha da alev alıyor! Engin kafasında kurduğu planla bu defa hedefine Ceylin'i mi alacak?







