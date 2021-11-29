Magazin Yargı'da romantik anlar

Yargı'da romantik anlar

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Yargı'da romantik anlar

Heyecanlı senaryosu ve iddialı kadrosuyla her pazar akşamı gelen Yargı dizisi dün yayınlanan son bölümüyle izleyicileri adeta ekrana kilitledi. Kanal D ekranlarında her pazar günü saat 20.45’de izleyiciyle buluşan Yargı dizisinin yayınlanan son bölümünde Ceylin ile Ilgaz arasında romantik anlar yaşandı. İşte Yargı dizisinin son bölümünde yaşananlar…

29 Kasım 2021, Pazartesi 12:37 Son Güncelleme:
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Babasının ortadan kaybolduğunu öğrenen Ceylin, Ilgaz'ın evine gitti. Gözyaşları içinde Ilgaz'ın kapısına giden Ceylin şunları söyledi; "Gördüm seni ne kadar kırdığımı, incittiğimi. Ama sürekli başına bir iş açmaktan korkuyorum. Sonra seni getirdiğim hale bakıyorum. Sonra diyorum ki kaç Ceylin. Hayatımda ilk kez kaçtığım için kendime çok kızıyorum."

"Gitsem de yine aynı yere geliyorum. Aklından ne geçiyorsa benim de geçmiyor mu sanıyorsun. Kendimi tutmak için nasıl bir savaş verdiğime inanamazsın. Ben varım Ilgaz. Varsan varım, korkmazsan korkmam. Buradayım ve hiçbir yere gitmiyorum. Çünkü hiçbir yere gidemiyorum."

Ilgaz ise "Şu an seni öpmek için deliriyorum ama yapamam. Sana söylediğim şeyden sonra bana o kadar sinirleneceksin ki, değil öpmek yüzüme bile bakmak istemeyeceksin" dedi. Ilgaz'ın bu tavrı Ceylin'i adeta yıktı. 

Ceylin ve Ilgaz, gönderilen sesli mesajdan sonra; bittiğini zannettikleri kâbusun aslında yeni başladığını fark ederler. Engin'in başta onlar olmak üzere kendisine zarar verdiğine inandığı herkesle ilgili bir planı vardır. Ceylin ve Ilgaz ise bu sarmalın tam merkezinde durmaktadır.

Eren, Pars, Çınar ve Yekta; karşılarına çıkan bütün bu bulmacanın çözümü için kimseye belli etmeden çabalamaya başlarlar. Ancak bu süreç hepsini beklemedikleri kadar büyük sorularla ve sürprizlerle baş başa bırakacaktır.

YARGI DİZİSİ ZİRVEDE

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı, her Pazar akşamı izleyicileri ekrana kilitleyen dizisi “Yargı” yayınlanan yeni bölümüyle yine izleyiciden tam not aldı. Dizi Kantar Medya’nın verilerine göre AB kategorisinde 9.96 reyting ve yüzde 24.49 izlenme payı ile ABC1 kategorisinde ise 10.43 reyting ve yüzde 22.93 izlenme payı ile zirvede yer aldı. Bölümde, herkesin açığını yakalayan Engin onları bu açıklarıyla tehdit ederek intikam planını yavaş yavaş işlemeye başladı. Kimlerin bu tehditlere boyun eğip kimlerin eğmeyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.


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