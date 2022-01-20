Magazin Yargı'da şüpheliler artıyor!

Yargı'da şüpheliler artıyor!

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Yargı'da şüpheliler artıyor!

Kanal D’nin sevilen dizilerinden biri olan 'Yargı'nın yeni bölüm tanıtımında; Neva, cinayet şüphelileri arasına giriyor. Ceylin ise Ilgaz’ın savcılıktan istifa ettiğini öğreniyor.

20 Ocak 2022, Perşembe 11:29 Son Güncelleme:
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Pazar akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen Yargı'nın yeni bölümünden tanıtım yayınlandı. Seda’nın, Engin’i cezaevinden götüren ambulansta Neva’nın da olduğunu öğrenmesi ortalığı karıştırıyor. Pars’ın cinayet saati nerede olduğuna dair kardeşine yönelttiği soru karşısında Neva’nın kaçamak cevabı kafaları karıştırıyor. Ilgaz, Ceylin’e savcılığı bıraktığını itiraf ediyor. Ilgaz’ın kendisi için böyle bir fedakârlık yaptığını duymasıyla Ceylin isyan ediyor. Cinayet mahallinde bulunan eldiven ise dava sürecini etkileyecek yeni gelişmelerin habercisi oluyor.

Yargı’nın kadrosunda; Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu Yargı, yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

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