Magazin Yargı'da sürpriz gelişmeler nefes kesecek!

Yargı'da sürpriz gelişmeler nefes kesecek!

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Yargı'da sürpriz gelişmeler nefes kesecek!

Kanal D’nin, Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in başrollerini paylaştığı, Ay Yapım imzalı dizisi ‘Yargı’nın yeni bölümünden yayınlanan ikinci tanıtımda heyecan zirveye taşınıyor. Katilin açıklanacağı bölümdeki sürpriz gelişmeler izleyenlere nefes kesici dakikalar sunacak.

16 Ekim 2021, Cumartesi 20:58 Son Güncelleme:
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Yeni bölümü iple çekilen, nihayet katilin ortaya çıkacağı ‘Yargı’nın yeni tanıtımı seyirciyle buluştu. Tanıtımda ailesi tarafından yalnız bırakılan Ceylin, Ilgaz’a isyan ederken Çınar, karıştığı kavga sonucu yaralanıyor. Ilgaz ise bu durumdan Pars’ı sorumlu tutuyor. Başından beri oğlunun yanında olmayan Metin’in “Çınar’a bir şey olursa asla kendimi affetmem…” sözleri ve ondan özür dilediği anlar herkesi şaşırtırken yeni bölümde Kaya Ailesi’ni zor olaylar bekliyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.



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