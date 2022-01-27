Kanal D ekranlarında her pazar akşamı saat 20.00’de yeni bölümleriyle ekrana gelen Yargı dizisi heyecanlı senaryosuyla büyük ilgi çekiyor. Yargı dizisinin merakla beklenen 18. Yeni bölümünden ilk fragman ekrana geldi.

Ilgaz’ın savcılığı bırakmasının ardından avukat olarak adliyeye gitmeye hazırlandığı tanıtımda Ceylin, Ilgaz’ı yalnız bırakmıyor. Gül, Ilgaz ve Ceylin’in ilişkisini konuşmak için Metin’in karşısına çıkarken babasıyla yıldızı bir türlü barışmayan Metin’in, Merdan’ı bir kez daha sahtekarlıkla suçlaması “Metin, Merdan’a dair ne öğrendi?” sorusunu beraberinde getiriyor. Parla’nın, yine bir teslimat işine bulaşan Çınar ve arkadaşlarıyla zaman geçirmesi genç kızın başını belaya sokacağının sinyallerini verirken Neva’nın adliyede silahla burun buruna gelmesi gerilimi yükseltiyor. Tanıtımda Pars, Metin ve Eren’in neyin sonucunu beklediği merak konusu haline gelirken surat ifadeleri dehşet verici bir gelişmenin daha habercisi oluyor.





YARGI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

23 Ocak Pazar günü yayınlanan Yargı'nın 17. Bölümünde Engin'i vuran kişiye ait eldiven davanın seyrini değiştirmeye yetiyor.

Metin Amir ve Eren, olay yerinde Ceylin'in ifadeleri üzerine tekrar araştırma yaparlar. Eren, silahtan çıkan mermilerin açıları ile önemli bir durumu ortaya koyar. Silahta parmak izinin olmadığının nedenini de derede buldukları eldiven ile açıklarlar. Eldiven adli tıpta incelenir ve içinden çıkan kıl örneği ile katilin kadın değil, uzun saçlı bir erkek olduğu belirlenir. Ceylin, Ilgaz ile birlikte Pars'ın odasındadır. Hatırladıklarını ona anlatır. Pars anlatılanlar üzerinden Seda ve Laçin'in ifadelerini alır. Kardeşi Neva'yı da ifade vermesi için zorlar. Laçin'in HTS kayıtları incelendiğinde Şile'ye hiç gitmediği görülür. Bu durum davanın seyrini tamamen değiştirirken Yekta, karısının gizli işleri olduğundan şüphelenmeye başlar.

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi bu hafta 18.yeni bölümüyle 30 ocak pazar günü saat 20.00’de seyirciyle buluşacak.















