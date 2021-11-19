Sürükleyici hikayesiyle çok konuşulan Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında ayrı yollara gitmeye karar veren Ilgaz ile Ceylin, neden bir arada olamayacaklarını anlatıyor. İkilinin farklılıklarından bahsettiği ve beraber olamayacaklarına dair içlerini döktükleri tanıtım, duygusal anlar yaşatıyor. Engin’in saçlarının kesilmesi de dikkat çekiyor.

Yargı’nın oyuncu kadrosunda; Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor. Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu Yargı dizisi, pazar günleri saat 20.00’de Kanal D’de.