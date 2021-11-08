Magazin Yargın son bölümüyle adeta nefesleri kesti

Yargın son bölümüyle adeta nefesleri kesti

Magazin

Yargın son bölümüyle adeta nefesleri kesti

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı herkesi ekranlara kilitleyen dizisi Yargı dün akşamki bölümüyle 9.58 izlenme oranı ve 23.43 izlenme payı elde ederek AB kategorisinin birincisi oldu. Yine şaşırtıcı bir finale imza atan dizide Engin’in gerçek katilin babası Yekta olduğunu söylemesi Yekta’ya tatsız bir sürpriz yaşatırken bu durum, hikayedeki dengelerin değişeceğinin sinyallerini verdi.

08 Kasım 2021, Pazartesi 13:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sürükleyici hikayesiyle son dönemin en çok konuşulan dizileri arasında yer alan ‘Yargı’, dün akşam yine seyir keyfi yüksek bir bölümle ekrana geldi. Engin’in katil olduğuna dair tüm delillerin yavaş yavaş ortaya çıktığı dizide Ilgaz ile Ceylin ise Osman’ın masumiyetini kanıtlamak için kolları sıvadı. Bu sefer oğlu Çınar’ı yalnız bırakmamayı seçen Metin’in bölüm boyunca Zafer’in cesedini bagajında sakladığı anlar, izleyenlere gergin dakikalar yaşatırken cesedin ve silahın beklenmedik bir şekilde ortadan kaybolması izleyenlerin kafasında pek çok soru işareti yarattı. Tilmenlerin evinde bulunan kan örneği ile İnci’nin kanının eşleşmesiyle tutuklu yargılanması talep edilen Engin’in son anda İnci’nin katilinin babası Yekta olduğunu söylemesi seyirciyi büyük şaşkınlığa uğratırken ‘Yargı’nın bir sonraki bölümünde olacaklara dair merakı zirveye taşıdı.

Yargı dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Tüm mecralarda yaklaşık 7 milyon erişim elde eden dizi #Yargı ve #Hakikat hashtagleri ile tüm gece boyunca TT listelerinde yer aldı. Dizi hakkında 125 binin üzerinde tweet atıldı.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

‘Yargı’ her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

Yazarlarımızdan
Hande Kazanova
8 Kasım haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
8 Kasım haftasına astrolojik bakış: İşler yavaş ilerleyebilir
Öner Döşer
Filiz Özkol
8 Kasım 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Diva belgeseli
Suna Akyıldız
Şirin Sever
İstanbul'da çok güzel şeyler oluyor
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Eseri dünyanın en ünlü müzayedesi Sotheby's'de yer alan ilk Türk fotoğrafçı: Rızacan Kumaş
Funda Duru
Uğur Alkapar
Yeniden AKM
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Aklın hâlâ eski sevgilinde mi?
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
Doğru ortam hazırlanırsa yaratıcılık geliştirilebilir!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Gökçen Erdoğan
Estetik mi?
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Sürahi Nine' yıllara meydan okuyor