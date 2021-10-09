Magazin Yargı'nın yeni bölümüne Çınar'ın itirafı damga vuracak

Yargı'nın yeni bölümüne Çınar'ın itirafı damga vuracak

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Yargı'nın yeni bölümüne Çınar'ın itirafı damga vuracak

Kanal D’nin Ay Yapım imzalı, etkileyici hikayesiyle izleyenleri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Yargı’nın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Tanıtıma Çınar’ın İnci’nin cinayet gecesi hocasının evinden çıktıktan sonra ne yaptığını bildiğini söylemesi damga vuruyor.

09 Ekim 2021, Cumartesi 23:31 Son Güncelleme:
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Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in başrollerinde bir araya geldiği ‘Yargı’nın yeni tanıtımı seyirciyle buluştu. Tanıtımda Ceylin, babasının Savcı Pars’a söyledikleriyle yıkılırken babasından hesap soruyor. Ilgaz’ın, eski nişanlısı Neva’nın İstanbul’a dönüp Ilgaz’la aynı adliyede çalışmaya başlaması herkesi şaşırtırken Gül kızının ölümünü kabullenemiyor. Çınar’ın Ceylin’e İnci’nin cinayet gecesi hocasının evinden çıktıktan sonra ne yaptığını bildiğini söylemesi ise heyecan dolu yeni bölümün habercisi oluyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.



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