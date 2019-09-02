Yargıtay Başkanı’ndan Avrupa’ya sert tepki: Değersiz bir kağıt parçası Yargıtay Başkanı Cirit, 2019-2020 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Yargının, yasama ve yürütme organı başta, tüm güç odakları karşısında bağımsız olması, hukuk devletinin değişmez ilkesidir." ifadelerini kullandı. Yargıtay Başkanı Cirit ayrıca, ''AB’nin raporu değersiz bir kağıt parçası.'' dedi.