Türkiye Yargıtay Başkanı'ndan flaş 'sosyal medya düzenlemesi' açıklaması

Yargıtay Başkanı'ndan flaş 'sosyal medya düzenlemesi' açıklaması

Türkiye

Yargıtay Başkanı'ndan flaş 'sosyal medya düzenlemesi' açıklaması

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, ‘Sosyal medya düzenlemesi şart’ ifadelerini kullandı. Akarca, 'Sosyal medyada öyle haberler çıkıyor ki, birisi serbest bırakılsa sosyal medyada beraat etmiş gibi yansıtılıyor. İşin esası tutuksuz yargılamadır. Sosyal medya ile ilgili bir yasal düzenleme yapılmalı. ' diye konuştu.

27 Ağustos 2021, Cuma 07:28 Son Güncelleme:
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Yargıtay'ın, İncek’teki yeni hizmet binası yeni adli yılın da başlayacağı 1 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Binanın açılışı ile 2021-2022 adli yıl açılış töreni aynı gün yapılacak. Yeni hizmet binasını medyaya tanıtan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, hükümetin üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlemesinin çıkarılmasının şart olduğunu söyledi.

GÜVEN HER GÜN ARTIYOR

Akarca yaptığı kısa açıklamada özetle şöyle dedi:

“Yargıya güven sanıldığı gibi az değil, gerçekten de yargıya güven her gün daha da artmaktadır.Sosyal medyada öyle haberler çıkıyor ki, birisi serbest bırakılsa sosyal medyada beraat etmiş gibi yansıtılıyor. İşin esası tutuksuz yargılamadır. Sosyal medya ile ilgili bir yasal düzenleme yapılmalı. Örnekleri var, Avrupa’da düzenlemeler yapılmış, hatta biz geciktik bile. IP adresleri belirlenemediği için hakaret suçlarında tespit yapılıp cezalandırılma yoluna gidilemiyor. ”

 YARGITAY KİRACI OLMAKTAN KURTULDU

Yargıtay artık tek binada hizmet verecek. Binanın dekorasyonu için 14 kişilik bir komisyon kuruldu. Atatürk resimlerinden mobilyalara kadar bu komisyon karar verdi.


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