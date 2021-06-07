Türkiye Yargıtay Başkanlığı 212 sözleşmeli personel alıyor

Yargıtay Başkanlığı 212 sözleşmeli personel alıyor

Türkiye

Yargıtay Başkanlığı 212 sözleşmeli personel alıyor

Yargıtay Başkanlığı 212 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 11 Haziran 2021 olarak açıklandı.

07 Haziran 2021, Pazartesi 16:36 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yargıtay Başkanlığı 212 sözleşmeli personel alımı yapacak. Yargıtay Başkanlığı'ndan "Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Sınav Şartı başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara, 2020 yılı KPSS puanları esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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