Türkiye Yargıtay Başkanlığı 279 sürekli işçi alıyor

Yargıtay Başkanlığı 279 sürekli işçi alıyor

Türkiye

Yargıtay Başkanlığı 279 sürekli işçi alıyor

Yargıtay Başkanlığı İŞKUR üzerinden 279 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 11 Haziran 2021 olarak açıklandı.

07 Haziran 2021, Pazartesi 16:29 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yargıtay Başkanlığı 279 sürekli işçi alımı yapacak. Yargıtay Başkanlığı'ndan "Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden, Başkanlığımızca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 279 sürekli işçi alınacaktır." açıklaması yapıldı.


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